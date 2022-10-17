Военком Москвы: Мобилизационные задания Минобороны выполнены

Локтев поблагодарил граждан за то, что они с честью взяли на себя почетную обязанность

Военные комиссариаты Москвы выполнили мобилизационные задания Минобороны России.

Все мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации, завершены. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется, сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Военный комиссар Москвы отметил, что с началом частичной мобилизации у москвичей возникло множество вопросов, но власти оперативно отреагировали на общественные запросы.

"Открыли временные мобилизационные пункты и запустили горячие линии для жителей Москвы и предпринимателей, где разъяснялся порядок частичной мобилизации. Более того, правительство Москвы организовало помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей", - сообщил военком столицы.

Локтев подчеркнул, что москвичи продолжают записываться в добровольцы.

Военком поблагодарил всех граждан, кто достойно и с честью взял на себя почетную обязанность. "Спасибо вам от всей страны", - заявил полковник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем персональном сайте об окончании частичной мобилизации в столице.

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