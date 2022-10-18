Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

У Рыб станет больше работы, а у Дев появится новый источник дохода

Овны

Представители творческих профессий, а также спортсмены сегодня будут на пике продуктивности. Повезет и тем, кто зарабатывает деньги в сфере искусства, моды и красоты.

Тельцы

Отношения с семьей пойдут на лад - радуйтесь! Также звезды готовы помочь вам в сборе справок, оформлении документов на недвижимость. А еще вы найдете дополнительный источник дохода.

Близнецы

Все вчерашние рекомендации звезд остаются в силе! Напомним, что Марс в вашем знаке сейчас очень силен, и благодаря этому вы можете достичь всех целей. Вспомните, о чем вы мечтали.

Раки

Прекрасный день для представителей знака, желающих больше зарабатывать и быстрее делать карьеру. Обратите внимание на советы более опытных коллег или начальства.

Львы

Это ваш день, и не вздумайте потратить его на других людей! Луну в вашем знаке поддерживает влиятельный Юпитер, а значит, то, что у других не получается, получится у вас.

Девы

С деньгами станет получше: появится стабильный, хоть и не слишком значительный доход. Хлопоты, связанные с алиментами или социальными пособиями, увенчаются успехом.

Весы

Вы отлично пообщаетесь с друзьями или с людьми, с которыми вас связывает общее хобби. Сегодня неожиданно вы можете попасть на концерт любимой группы или прямой эфир блогера.

Скорпионы

Звезды пророчат вам успех в делах, бизнесе, рекламе своих портфолио и личных проектов. Сегодня можно вести переговоры о новой работе, публично выступать, налаживать отношения.

Стрельцы

Вам сегодня будет легко учиться или находить нужную информацию. Вы движетесь в верном направлении, если решились на что-то совершенно новое! Звезды с вами.

Козероги

В рабочем коллективе может назревать противостояние с кем-то из женщин. Не падайте духом: противоречия можно уладить, тем более вы знаете, как это сделать.

Водолеи

Если на работе у вас сегодня все в порядке, то дома могут быть проблемы, или наоборот. Будьте внимательны к настроениям людей вокруг вас, чтобы не проспать начало конфликта.

Рыбы

Готовьтесь к тому, что у вас станет больше работы или придется исполнять чужие обязанности. Это, конечно, хлопотно, зато принесёт вам деньги, а они сейчас нелишние.

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