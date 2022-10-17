ФСБ изъяла тонну реактивов из нарколаборатории в Подмосковье

Также найдено более 10 килограммов готовой "продукции"

Подпольная нарколаборатория ликвидирована в подмосковном Зарайске. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали организатора производства – это 22-летний уроженец Украины.

"В целях реализации преступного замысла в загородном доме, расположенном в г. о. Зарайск Московской области, злоумышленник оборудовал лабораторию по изготовлению наркотического средства мефедрон, производственной мощностью более 100 кг в месяц", - приводит сообщение УФСБ ТВЦ.

В результате обыска изъяты прекурсоры и химические реактивы объемом более тонны, наркотическое средство мефедрон общей массой 13,5 кг, а также приспособления для его расфасовки. Как уточнили в ведомстве, химикаты для производства наркотиков молодой человек приобретал через даркнет.

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