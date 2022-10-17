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Путин отметил рост поступлений в бюджет от деятельности Росреестра

14:00
  • понедельник
  • 17 октября 2022

По инициативе Росреестра за последние два года принято 40 федеральных законов

В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским, который доложил главе государства о о текущей деятельности ведомства, в том числе о работе по его цифровой трансформации, передает пресс-служба Кремля.

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"Олег Александрович, регистрация прав на недвижимость, поступления в бюджет от вашего рода деятельности, они тоже растут, насколько я знаю. Вы участвуете в двух национальных проектах", - отметил российский лидер.

Скуфинский, в свою очередь, сообщил, что по инициативе Росреестра за последние два года принято 40 федеральных законов.

"Кстати, это и закон о гаражной амнистии, который очень активно обсуждался. Сегодня хочу доложить, что 80 тысяч наших граждан уже воспользовались этим инструментом и он набирает обороты", - уточнил он.

По словам руководителя ведомства, речь также идет о законах о продлении дачной амнистии, поддержке садоводов, сокращении сроков при регистрации прав, кадастрового учета и в целом инвестиционно-строительного цикла.

"И еще очень важный закон - тоже принят - о защите персональных данных. Сведения о фамилии, имени, отчестве гражданина предоставляются теперь с разрешения и согласия собственника объекта недвижимости", - обратил внимание Скуфинский.

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Владимир Путин и Олег Скуфинский
Владимир Путин и Олег Скуфинский
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