Metro приостановила онлайн и офлайн-продажи в России

Произошел технический сбой
Ритейлер Metro сообщил в Telegram о приостановке работы торговых центров и интернет-магазина компании в России.
"Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о возобновлении работы компания сообщит отдельно.
Как передает ТАСС, в приложении "Сбермаркет" доставка из Metro доступна не ранее 12:00 по Москве 18 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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