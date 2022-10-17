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Metro приостановила онлайн и офлайн-продажи в России

13:40
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Произошел технический сбой

Ритейлер Metro сообщил в Telegram о приостановке работы торговых центров и интернет-магазина компании в России. 

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"Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о возобновлении работы компания сообщит отдельно.

Как передает ТАСС, в приложении "Сбермаркет" доставка из Metro доступна не ранее 12:00 по Москве 18 октября.

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