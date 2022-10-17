В Мексике умерла бабушка, ставшая прототипом для "Тайны Коко"

Мультфильм получил "Золотой глобус" и "Оскар"

Как пишет издание Excelsio, в мексиканском штате Мичоакан умерла Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа прабабушки в мультфильме Disney "Тайна Коко".

Ей было 109 лет. Информацию подтвердила семья покойной.

Мультфильм "Тайна Коко", получивший "Золотой глобус" и "Оскар", рассказывает о мексиканском празднике Дне мертвых, посвященном памяти покойных. Он отмечается 1 и 2 ноября.

После премьеры мультфильма дом Кабальеро был открыт для посетителей, уточняет РИА Новости.

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