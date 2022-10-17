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Туроператоры сообщили о десятикратном падении цен на билеты за рубеж

13:57
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Ажиотажный спрос спал

Ажиотажный спрос на авиабилеты из России за рубеж, с которым столкнулись туроператоры в сентябре, спал. Цены снизились, в зависимости от направления, в 4-10 раз.

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"В конце сентября турбизнес столкнулся с ажиотажным спросом на туры и авиабилеты за рубеж. Цены выросли в 3-5 раз по сравнению с тарифами, актуальными в середине сентября. Теперь цены на авиабилеты на некоторых направлениях вернулись к докризисному уровню", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, в конце сентября самый дешевый билет из Москвы в Ереван стоил 380 тысяч рублей в одну сторону. Сейчас билет по этому маршруту на 26 октября можно купить от 13 тысяч рублей в одну сторону и от 12 тысяч - со стыковкой в Сочи. Цена билета на прямой рейс из Москвы в Ташкент снизилась с 322 тысяч рублей за человека в одну сторону до 18,6 тыс. рублей за прямой рейс без багажа. Билеты в Турцию подешевели в семь раз - до 20 тысяч рублей за стыковочный перелет без багажа.

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