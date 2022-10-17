Подмосковная жилинспекция использует коптеры для надзора за домами

Дроны позволяют своевременно выявить нарушения

В Подмосковье за состоянием домов следят дроны. Они помогают заглянуть туда, куда человеку не добраться. И оперативно выявить любое нарушение. Фото или видеофиксация изъянов настолько точна, что установить причину неполадок теперь просто. Правда, чтобы квадрокоптер тебя слушался, с ним надо ещё найти общий язык. Как справляются коммунальщики?

Пока на улице с каждым днем становится все холодней, для сотрудников жилищной инспекции Подмосковья все еще стоит горячая пора. Инспекторы проверяют, насколько готовы здания к зиме. В одинцовское небо взмывает коптер.

Площадь Московской области - почти 46 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория Дании или Нидерландов. В регионе находится больше 50 тысяч зданий.

В очереди на капитальный ремонт на ближайшую четверть века стоят 44 тысячи из них. Этой весной на помощь инспекции пришла авиация. Коптер может заглянуть туда, куда человеку добраться сложно: чердаки, дымоходы, вентиляционные камеры.

"Коптер позволяет своевременно выявить те или иные нарушения, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом. Бывали случаи, когда жители непосредственно к нам обращались и говорили: "У вас есть коптеры. Задействуйте, пожалуйста, эту аппаратуру", - рассказал заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Александр Белоусов.

Аппарат дает для строителей более объективную картину того, что именно надо в будущем сделать на объекте. "Мы осуществляем обследование целостности межпанельных швов, кровельного покрытия, намокание плит фасада и кровли. Порядка двух тысяч нарушений было выявлено инспекторами 17-го территориального управления при подготовке домов к отопительному сезону", - сообщил Артем Трющенков, инспектор территориального отдела №17 Госжилинспекции Московской области.

То есть это еще и контроль качества ремонта. Аппарат предоставляет фото- и видеодоказательства всех изъянов дома, которые возникли из-за нарушений при капремонте или из-за неправильной эксплуатации здания управляющей компанией.

На территории области 28 подразделений инспекции. Коптеры появились в каждом из них. Для сотрудников провели летные курсы. Инспекторы утверждают, что справиться с новым оборудованием несложно.

Только за этот еще не законченный сезон инспекторы провели три с половиной тысячи вылетов, осмотрели почти полтысячи домов. Проверки продлятся, пока позволит погода, то есть до наступления сильных морозов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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