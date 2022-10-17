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Власти рассказали о глобальных изменениях на рынке труда

14:25
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Работодатели испытывают дефицит кадров

Замглавы Минтруда Елена Мухтиярова сообщила, на рынке труда идут глобальные изменения.

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"Несмотря на то, что показатель у нас по безработице на исторически низких минимумах, но мы все прекрасно с вами понимаем, что работодатели у нас сейчас испытывают значительнейший дефицит в кадрах", - уточнила заместитель министра (цитата по ТАСС).

Она добавила, что партпроект по содействию занятости "Моя карьера с "Единой Россией" важно настроить на помощь работодателям в подборе необходимых кадров, в том числе на стратегически важных предприятиях.

Ранее стало известно, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет 602,8 тысячи человек.

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