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Минфин отказался повышать налоги для граждан России

14:34
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Время для таких решений неподходящее

Налогообложение граждан – очень чувствительный момент. Увеличение налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуально, время неподходящее, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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"Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае - вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Силуанов напомнил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была введена в России под конкретную задачу: для поддержки детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Министр подчеркнул, что в результате фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы. В текущем и в следующем году на эти цели будет собрано около 140 миллиардов рублей - это в два раза больше, чем планировалось. А увеличение налогов, по убеждению главы Минфина, может подорвать доверие к действиям властей, передает РИА Новости.

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