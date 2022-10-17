Кабмин объявил о продлении программы семейной ипотеки

Семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает действие семейной ипотеки до 1 июля 2024 года.

"Правительство продлевает действие семейной ипотеки, чтобы больше молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года - при рождении ребенка до конца следующего года", - приводит слова главы кабмина "Интерфакс".

Как напомнил Мишустин, программа существует уже свыше четырех лет. Она распространяется на родителей с двумя и более детьми, а также на тех,у кого один ребенок, рожденный не ранее 1 января 2018 года.

Семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья.

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