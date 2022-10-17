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Собянин назвал приоритетным направлением заботу о семьях мобилизованных

17:54
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Пункты сбора в столице закрылись сегодня в 14:00

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Пункты сбора в столице закрылись сегодня в 14:00 Повестки, которые были разосланы по месту жительства или предприятиям, больше не действуют. Однако люди продолжают записываться в добровольцы.

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Обращаясь жителям столицы, Сергей Собянин отметил, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч семей, чьи отцы, мужья и сыновья вступили в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

"По информации военного комиссара Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях", - написал градоначальник.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сегодня сообщил, что несмотря на завершение частичной мобилизации в столице поток добровольцев не иссякает. Ежедневно в военкоматы приходят сотни человек.

"Москва - город-герой! У меня не было сомнений, что столице удастся набрать необходимое число опытных бойцов одной из первых. Добровольцы из Москвы одними из первых пришли на фронт. Мы с коллегами из "Боевого Братства" здесь тоже не первый месяц и знаем, как важен для тех, кто воюет с неонацистами, крепкий тыл. В связи с этим с радостью узнал, что Москва продолжит поддерживать семьи, помогут мобилизованным в воинских частях", - заявил Дмитрий Саблин, депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

В Подмосковье военный комиссар Химок, Лобни и Долгопрудного Артур Уланов, выполнив поставленную задачу по частичной мобилизации, сам принял решение отправиться в зону спецоперации. И не один, а с группой, как он заметил, профессионалов своего дела, которых отбирал лично.

"За период мобилизации с 21 сентября у меня были подобраны наиболее опытные запасники, которые согласились со мной ехать и выполнять со мной задачи. Это профессиональные ребята, которые понимают современные технологии, современные средства маскировки и инженерной подготовки. То есть я еду с настоящими профессионалами своего дела. Действовать собираюсь в соответствии с опытом, имеющимся у меня уже ранее. У ребят атмосфера не просто боевая, они знают, для чего они едут. Они едут защищать Родину", - сообщил Уланов.

На полигонах по всей стране мобилизованные проходят переподготовку. В среднем на это отводится месяц. Времени достаточно, чтобы освежить армейский опыт и изучить новое вооружение и технику.

Самые современные технологии применяются и непосредственно на этапе боевого слаживания подразделений. Одна из них - лазерная система имитации боя. Здесь есть все - звуки выстрелов и дымовые эффекты, а о поражении условного противника свидетельствуют вспышки датчиков. Что происходит на поле боя, инструктор видит на своем компьютере в реальном времени, а затем на основе сделанной записи может разобрать все ошибки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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