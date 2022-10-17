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Российская артиллерия уничтожила укрепрайон боевиков под Первомайским

17:58
  • понедельник
  • 17 октября 2022

ВСУ со своей стороны продолжают обстрелы Донецка

ВСУ сегодня ударили из "Градов" по мирным кварталам Донецка. Под обстрел попал пассажирский автобус. Погиб один человек, еще несколько получили ранения. Кроме этого, подразделения националистов пытались прорвать оборону наших войск на лисичанском и купянском направлениях, но получили отпор. Уничтожены сотни боевиков и десятки единиц техники. В российском военном ведомстве также сообщили о поражении высокоточными орудиями ряда объектов армейского командования и системы энергетики Украины.

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В украинской столице прозвучало несколько мощных взрывов. По данным местных властей, один из ударов пришелся в здание, где расположен главный информационно-вычислительный центр "Укрэнерго". Еще один удар был нанесен по объекту в районе железнодорожного вокзала в Киеве.

Удары наносились ракетами и дронами-камикадзе. В панике украинские военные, полицейские и все, у кого было при себе оружие, стреляли в воздух. Как минимум один из беспилотников из-за выстрела сменил курс и взорвался в городском квартале. Руководство МВД Украины уже поспешило обратиться с призывом не открывать хаотичную стрельбу.

Сообщается о четырех погибших. Киевские СМИ же уделили максимум внимания коту Филе - укутали животное в термоодеяло и долго так с ним позировали. Вместо того чтобы работать на месте ЧП.

На обломках одного из беспилотников была надпись "За Белгород". Сирены воздушной тревоги звучали по всей Украине. В Николаеве на воздух взлетели резервуары с горючим неподалеку от речного порта. Уничтоженные запасы топлива предназначались для нужд ВСУ. В "Укрэнерго" уже предупредили о новых веерных отключениях электричества в центральном и северных районах страны.

Сколько было выпущено ракет и дронов камикадзе - цифры в российском Министерстве обороны не озвучили, но сам факт ударов подтвердили.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.

Массированные артналеты на позиции противника сегодня идут и на всех участках фронта, куда ВСУ пытаются стянуть резервы для контратак и прорывов. Только в одном бою при попытке продвинуться к Сватово и Кременной российские десантники уничтожили десять танков, БМП и бронемашин.

Вдоль дороги - сожженные австралийские броневики "Бушмастер" и американские "Хаски". Эти колонны не успели даже приблизиться к передовой. Разбиты российской авиацией еще на марше. Под Первомайским в ДНР укрепрайон боевиков уничтожила артиллерия - и здесь тоже множество западного вооружения.

Боевики продолжают обстрелы Донецка. Сегодня под артудар попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие. В Куйбышевском районе города снаряд залетел в частный дом. Один человек погиб.

Петр Вершинин, Николай Карбанов, Николай Мурашов, "ТВ Центр"

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