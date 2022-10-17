Протестующие в Италии провезли перед собой пустые тележки из супермаркета

В Германии из-за проблем с поставками электричества под угрозой оказалась работа соцобъектов

ЕС утвердил очередной пакет военной помощи Киеву - теперь на 500 миллионов евро. С учетом нового транша общий размер финансовой поддержки Брюсселя превысит 3 миллиарда. Западные политики продолжают накачивать Украину оружием и деньгами, несмотря на то, что положение простых европейцев стремительно ухудшается. Люди пытаются достучаться до властей на акциях протеста, а в Великобритании все реальнее перспектива отставки недавно избранного премьер-министра Лиз Трасс.

С утра в столице Молдавии - снова протесты. Тысячи людей у Театра оперы и балета, что рядом с президентским дворцом, призывают главу государства Майю Санду уйти в отставку и распустить правительство. Митинг был и накануне, но под вечер его крайне жестко разогнала полиция. Палаточные городки демонтировали. Документы и личные вещи, находившиеся там, людям, конечно, не вернули. И вот все это Санду сегодня лицемерно назвала "мирным вмешательством для обеспечения безопасности".

"Полиция выявила множество серьезных нарушений на вчерашнем протесте, как вы видели, организаторы не обеспечили его законное проведение, у участников были найдены запрещенные предметы для проведения мирного протеста. Благодарю правоохранительные органы за то, что вмешались в мирной форме и своевременно для обеспечения общественного порядка", - уточнила политик.

Такое безразличное отношение властей, конечно, возмущает людей. Особенно учитывая, что власти эти со своими прямыми обязанностями не справляются. Энергокризис уже спровоцировал рекордную инфляцию в стране - 34 процента в годовом выражении. По данным многочисленных опросов, смены руководства в Молдавии хотят уже две трети населения.

Неспокойно и в странах Евросоюза. Во Франции против многотысячной демонстрации, организованной профсоюзами, полиция применила слезоточивый газ. Но пыл людей это едва ли остудило надолго. Среди основных требований - повышение зарплат и заморозка космических тарифов на электричество.

А это Италия. Протестующие везли перед собой пустые тележки из супермаркета с надписью: "У меня нет денег даже на покупку продуктов".

"Я боюсь, как и все люди, остаться в дураках и не в состоянии оплатить эти счета за электричество и газ. Если нет возможности платить, коммунальные услуги, очевидно, будут приостановлены. Я не понимаю, почему мы должны быть в такой ситуации, из-за политики, которую наши правители проводят годами", - говорит местная жительница.

Проблемы наблюдаются по всей Европе. В Германии из-за сбоев с поставками электричества под угрозой оказалась работа соцобъектов, даже больниц. В Великобритании - на грани разорения тысячи предпринимателей. Тарифы на свет и газ за год выросли вдвое. Последние соки выжимает и рекордная инфляция. Как итог - под новым премьер-министром всерьез зашаталось кресло.

Больше 70 процентов жителей, согласно опросам, считают, что во имя спасения британской экономики Лиз Трасс должна оставить пост. Вотум недоверия при этом по закону ей вынести нельзя. В первый год правления это запрещено. Поэтому консерваторы сегодня обсуждают, как заставить ее уйти по собственной воле.

"Тереза Мэй и Борис Джонсон оба отклонили формальные претензии против них, но были смещены в течение нескольких месяцев после того, как не смогли восстановить свой авторитет среди коллег. Им обоим навредила отставка ключевых министров, выступивших против их руководства. Ни один действующий министр еще публично не критиковал госпожу Трасс, хотя многие, как известно, выражали частные сомнения относительно ее повестки дня в области экономической политики", - пишут СМИ.

Вопрос с Трасс, в общем-то, уже решен, говорят британские аналитики, и звучит он следующим образом - не "если премьер уйдет в отставку", а "когда это случится". Многие уверены: чем раньше, тем лучше. Потому что зима в Старом Свете обещает быть холодной и печальной.

Как сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, китайские власти запретили крупным госкомпаниям перепродавать газ покупателям в Европе, чтобы обеспечить должным образом отопительный сезон в собственной стране.

Казалось бы, и Евросоюзу пора уже наконец задуматься о собственном благополучии. Но нет: он продолжает накачивать Украину деньгами и оружием. Сегодня главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый транш военной помощи Киеву - на 500 млн евро. И Жозеп Боррель заверил всех, что денег у Старого Света на это достаточно. А чтобы люди не сильно возмущались, переплачивая за электричество из-за "газового тарифа" в платежках, их продолжают запугивать "российской угрозой".

Сегодня в Европе стартовали ядерные учения НАТО. Согласно заявлению альянса, они пройдут в воздушном пространстве Бельгии и Британии, а также над Северным морем.

Ольга Оксенич, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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