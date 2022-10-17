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Россия отправит в Белоруссию около 170 танков

15:21
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Боевые машины поступят в состав региональной группировки войск

Около 170 танков, а также до 200 боевых машин прибудут в Белоруссию из России для задействования в составе региональной группировки войск. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
В Белоруссию прибывает российская военная авиация

Как уточнил представитель оборонного ведомства, общая численность личного состава, предназначенного к прибытию в Белоруссию для формирования региональной группировки войск, составит до 9 тысяч человек.

Кроме того, Россия отправит в Белоруссию до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм, цитирует Ревенко ТАСС.

15 октября Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военными. В Министерстве обороны республики напомнили, что решение о создании региональной группировки войск было принято в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Союзного государства.

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