Мишустин потребовал "идти к суверенитету" в авиастроении

Надо выдерживать сроки и объемы производства российских самолетов

Россия должна двигаться к достижению технологического суверенитета в авиастроении. Для этого необходимо выдерживать сроки и объемы производства российских самолетов, заявил Михаил Мишустин. Премьер-министр прокомментировал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о производстве МС-21 и импортозамещенного Sukhoi Superjet, первый полет которого запланирован на весну 2023 года.

"Те сроки, что вы назвали, по двум самолетам и по объемам производства надо, конечно, обязательно выдерживать. Вне зависимости от конъюнктуры в стратегической отрасли авиастроения надо уверенно, быстро двигаться к достижению технологического суверенитета - но, конечно, обеспечивая все необходимые элементы, связанные с безопасностью полетов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее премьер отмечал, что авиаотрасль стала одной из первых мишеней жестких санкций, введенных Западом с началом специальной военной операции. По словам Мишустина, российский авиапром попытались отменить, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"