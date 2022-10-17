Россия поддержит из бюджета приграничные регионы

Об этом рассказали в Минфине

Министерство финансов России фиксирует дополнительные издержки российских приграничных субъектов. С учетом этого им, в случае необходимости, окажут дополнительную финансовую поддержку. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

Министр рассказал, что федеральное правительство отслеживает ситуацию в регионах и видит дополнительные издержки, которые несут приграничные территории.

По словам Силуанова, его ведомство будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять принятые на себя публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана, заверил министр.

Глава Минфина подчеркнул, что ресурсы в бюджете и на 2022 год, и в последующие периоды есть, сообщает РИА Новости.

30 сентября на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов рассказали, что на проекты поддержки жителей Донбасса и освобожденных территорий направят 3,3 млрд рублей.

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