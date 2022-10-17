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Турпоток по России вырос почти на 9%

15:17
  • понедельник
  • 17 октября 2022

По итогам года рост может составить около 5%

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристический поток по России вырос почти на 9% с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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"С января по сентябрь включительно в стране отдохнуло почти 47 млн человек, это почти на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, плюс 4 млн человек к прошлому году рост составил", - цитирует Догузову газета "Известия".

Она добавила, что по итогам года рост может составить около 5% по отношению к итоговому показателю 2021-го.

Ранее Российский союз туриндустрии направил обращение в Госдуму в связи с отсутствием финансирования программы кешбэка в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы.

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