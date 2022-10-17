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Балканские страны отказались участвовать в "Евровидении"

15:48
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Программа "не представляет интереса"

Четыре балканских государства отказались от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2023". Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония считают, что "программа перестала представлять интерес".  

"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле
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Первой стала Черногория, которая объявила, что не обладает необходимым бюджетом на регистрационный взнос и проживание в Великобритании. Как сообщил национальный вещатель, спонсоры также не проявили интереса к мероприятию.

Похожие причины озвучили Болгария и Северная Македония. Их поддержала Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в "Евровидении" с 2017 года, сообщается на сайте конкурса. Словения также задумалась о целесообразности участия в "Евровидении-2023", которое пройдет в Ливерпуле.

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