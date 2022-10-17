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Эксперт назвал возможного сменщика Трасс на посту британского премьера

15:36
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Недоверие к Трасс среди британских элит достигло критической точки

Политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных СпбГУ Дмитрий Леви сообщил в беседе с "Известиями", что Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании может заменить министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Пока не будет сильного лидера, ожидать быстрого ухода Лиз Трасс, наверное, не стоит. На сегодняшний момент самый ожидаемый заменитель - наверное, лицо, находящееся на посту министра обороны Бен Уоллес. Но насколько вероятность прихода этого человека - пока преждевременно говорить", - отметил эксперт.

Он добавил, что Трасс, скорее всего, останется в должности до конца года.

Ранее СМИ писали, что около ста членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

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Лиз Трасс
Лиз Трасс
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