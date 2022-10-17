Россия задумала отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых

Об этом рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подготовил поправки в постановление главного государственного санитарного врача о тестировании на коронавирусную инфекцию прибывающих в России граждан.

Согласно поправкам, в пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование. При этом будет отменена сдача ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа.

Согласно проекту поправок, иностранным гражданам и лицам без гражданства будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию России. Ранее им было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

При этом Роспотребнадзор предлагает распространить практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска государственной границы, сообщает "Интерфакс".

17 октября в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в России зафиксировано 10403 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 14513 человек, скончались 92 пациента с COVID-19. При этом госпитализированы 604 заболевших коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"