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Россия задумала отменить ПЦР-тесты для прибывающих в страну непривитых

15:57
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Об этом рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подготовил поправки в постановление главного государственного санитарного врача о тестировании на коронавирусную инфекцию прибывающих в России граждан.
Шесть десятков стран получили тесты на ковид от Роспотребнадзора

Согласно поправкам, в пунктах пропуска через границу планируется организовать выборочное тестирование. При этом будет отменена сдача ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан, прибывающих из-за рубежа.

Согласно проекту поправок, иностранным гражданам и лицам без гражданства будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию России. Ранее им было необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

При этом Роспотребнадзор предлагает распространить практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска государственной границы, сообщает "Интерфакс".

17 октября в федеральном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в России зафиксировано 10403 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 14513 человек, скончались 92 пациента с COVID-19. При этом госпитализированы 604 заболевших коронавирусом.

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