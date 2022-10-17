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В кабмине Грузии не нашли оснований вводить визовый режим с Россией

16:21
  • понедельник
  • 17 октября 2022

В определенных ситуациях возможен пересмотр подхода

На сегодняшний день нет необходимости вводить визовый режим между Грузией и Россией. Такое мнение в понедельник, 17 октября, высказал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, в ведомство которого входит таможенная служба.
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Как отметил политик, существующие механизмы контроля на границе "полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной".

По этой причине "на данном этапе лично я не вижу необходимости вводить визовый режим с Россией", заявил Хуцишвили.

Вместе с тем министр подчеркнул, что если наступит момент, когда существующие механизмы на границе не смогут обеспечивать стандарт безопасности, "мы можем говорить о пересмотре режима", сообщает "Интерфакс".

Этот комментарий последовал за выступлением президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что Тбилиси может пересмотреть безвизовый режим с российской стороной, однако окончательное решение по этому вопросу останется за правительством.

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