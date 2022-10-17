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В Германии оштрафовали Telegram на 5,1 млн евро

16:02
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Мессенджер нарушил законодательство ФРГ

Федеральное ведомство юстиции Германии наложило на Telegram штраф в размере 5,1 млн евро. Причина - нарушения законодательства ФРГ, передает ТАСС.

"Telegram FZ-LLC как провайдеру социальной сети Telegram вменяются в вину нарушения против обязанности предоставить законные пути оповещения [о противозаконном содержании], а также против обязанности назначить уполномоченного внутри страны", - сказано в документе.

Уточняется, что речь идет о нарушениях в 2021 и 2022 годах.

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