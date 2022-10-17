ЕС принял решение о тренировочной миссии для Украины

Венгрия не поддержала это решение

Евросоюз согласовал развертывание обучающей миссии по подготовке солдат украинской армии. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Политик поделился подробностями после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержала это решение и "не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза".

По словам венгерского министра, Будапешт не будет участвовать в этой учебной миссии и не станет направлять для нее никаких инструкторов, сообщает ТАСС.

О тренировочной миссии Евросоюза для украинских солдат заговорили еще летом. Источники отмечали, что при оптимальном развитии событий эта миссия может быть развернута за пределами Украины уже к концу осени — началу зимы 2022 года.

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