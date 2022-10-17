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Киев отверг возможность сохранения нейтрального статуса Украины

17:00
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Об этом заявили в украинском Минобороны

Украина точно не останется "нейтральной". Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал украинский министр обороны Алексей Резников.
В Кремле высказались об участии НАТО в событиях на Украине

По словам Резникова, "лоббисты Кремля не должны на это надеяться", поскольку курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины.

Кроме того, украинский министр заявил, что недавнее подачи заявки Киева на членство в ЕС и НАТО "является выражением настроений свыше 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности", сообщает РИА Новости.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского был исторический шанс "не допустить нынешней ситуации в самый начальный момент ее формирования". Для этого Зеленскому нужно было признать российский статус Крыма и отказаться от претензий на Донбасс, а также провозгласить нейтральный статус своей страны, отметил Константинов.

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Алексей Резников
Алексей Резников
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