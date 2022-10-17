Курская область отменила массовые мероприятия на Новый год

Проведут только представления для детей

Власти Курской области отказались от масштабных новогодних мероприятий и фейерверков, для украшения городов используют старое оборудование. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, такое решение было принято с учетом обстановки — "в текущей ситуации никакого широкого празднования не будет, фейерверков и так далее".

Однако "украсить наши города, я считаю, мы просто обязаны", поэтому для новогоднего украшения населенных пунктов Курской области используют старое оборудование и украшения, которые купили в начале 2022 года.

Отказавшись от массовых мероприятий и праздничных новогодних гуляний, курские власти все же решили провести игровые программы и сказочные представления для детей. В центре Курска пройдет традиционная ярмарка, запланированы места активного отдыха и приемная Деда Мороза, сообщает ТАСС.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что ведомство обсуждает с регионами изменение тональности проводимых массовых мероприятий с увеселительных, на просветительские. По словам главы Минкульта, массовые мероприятия, конечно, нужны, однако "вопрос того, насколько тактично и насколько это действительно будет в тональности и в настроении людей, которые будут покупать билеты".

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