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ЦБ объяснил, как будет принимать решение об изменении ключевой ставки

17:39
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Сейчас показатель составляет 7,5%

Совет директоров Банка России будет принимать очередное решение по ключевой ставке 28 октября. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал заместитель главы финансового регулятора Алексей Заботкин.
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

Представитель Центробанка отметил, что Совет директоров рассмотрит все факты и показатели и примет решение на основании обновленного прогноза.

При этом будут учитываться динамика инфляции, инфляционные ожидания, а также рост ставок на рынке, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России в своей работе будет двигаться к стабилизации инфляции вблизи цели 4% плавно, чтобы не помешать экономике адаптироваться к новым изменениям.

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