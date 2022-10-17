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Ракова: в Кадровом центре начали проводить оценку навыков кандидатов для работы в скоропомощных комплексах

17:27
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Всех кандидатов оценивают по специально разработанным требованиям

В Москве начался третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах - проверка теоретических знаний и практических навыков, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Врачи проходят ее на площадке кадрового центра, средний медицинский персонал приглашается в медицинский колледж №7 департамента здравоохранения. Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям. Подать заявку на работу в скоропомощных комплексах по-прежнему можно на сайте командапервых.москва", - приводит слова Раковой официальный сайт мэра и правительства города,

Для кандидатов предусмотрено несколько этапов отбора. Оценка профессиональных знаний включает в себя теоретическое тестирование, демонстрацию практических навыков, решение задач, основанных на реальных клинических ситуациях. Сотрудники немедицинских специальностей же сразу направляются на собеседование с представителем работодателя.

В случае успешного прохождения оценочных мероприятий врачи и средний медперсонал посещают стационар, где будет открыт скоропомощной комплекс, на работу в котором была подана заявка.

Успешные кандидаты пройдут уникальную образовательную программу, в которую войдут как узкоспециализированные модули и тренинги для медицинских работников, так и общие занятия.

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