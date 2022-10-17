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В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

17:27
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Добровольцы по-прежнему могут записаться в ряды российской армии

Военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилев сообщил, что временные пункты мобилизации в столице закрылись в связи с выполнением плана.

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"Сегодня мы закрываем наш пункт в Театре Виктюка в связи с полным выполнением плана, поставленным министром обороны о частичной мобилизации. Хотелось бы отметить большое количество москвичей, которые, не дожидаясь повесток, прибыли добровольцами на пункт отбора, при этом пытались переубедить комиссию, хотя имели не самое хорошее здоровье, что они годны и готовы служить", - отметил Тригилев.

Он добавил, что правительством Москвы была своевременно создана группа разбора, которая внесла большое вклад в работу по частичной мобилизации.

Как обратил внимание военком, добровольцы по-прежнему могут записаться в ряды российской армии.

"Добровольцы также прибывают далее в военный комиссариат, будут проходить через пункт отбора, который находится по адресу Варшавское шоссе, д. 83, стр. 1", - сказал Тригилев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании частичной мобилизации в столице. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Собянин подчеркнул, что Москва будет оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

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