Минск заявил о подготовке Западом наступательных групп в Прибалтике

Их могут применить на российском и белорусском направлениях, считают в Белоруссии

В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал начальник департамента военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

Белорусский военный отметил, что в Прибалтике делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований.

Анализ подготовки национальных вооруженных сил и иностранных формирований показывает, что отрабатываются вопросы создания наступательных группировок и применения войск на российском и белорусском направлениях, заявил Ревенко.

Полковник также предупредил, что поставки странами НАТО вооружения Украине могут привести к перерастанию украинского конфликта в глобальный, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе "уже договорились" о перемещении своих ядерных арсеналов в Польшу. Политик призвал не волноваться, заверив, что "все будет нормально", а также пообещал, что Москва и Минск обдумают совместный ответ.

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