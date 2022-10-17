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Маск напомнил о ключевом значении Крыма для России

18:16
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Бизнесмен предлагал собственный план урегулирования конфликта на Украине

Крым имеет для России в плане безопасности важнейшее значение и рассматривается Москвой как ключевая часть России. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
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По словам Маска, "нравится это кому-то или нет", но "Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России" как южная военно-морская база. Бизнесмен заявил, что для России потеря Крыма означала бы то же самое, что для США — потеря Гавайев и Перл-Харбора, сообщает ТАСС.

Илон Маск ранее представил собственное видение путей разрешения конфликта на Украине, предложив план урегулирования ситуации. В СМИ появились сообщения о том, что американский бизнесмен перед публикацией своего "мирного плана" по Украине говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Однако в Кремле уточнили, что Путин общался с Маском по телефону, однако это было полтора года назад, а сообщения об обсуждении плана бизнесмена по Украине с российским лидером не соответствуют действительности.

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