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Белоруссия допустила применение превентивных мер против военной агрессии

18:44
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Минск обеспокоен наращиванием военного потенциала Польшей

Белоруссия оставляет за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
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Военный напомнил, что Минск намерен отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы.

В белорусском Минобороны выразили обеспокоенность наращиванием польского военного потенциала. С одной стороны, это внутреннее дело Польши, и подготовка армии по предназначению — это естественный процесс, признал Ревенко.

Однако, с другой стороны, все это происходит на фоне того, что польское оборонное ведомство открыто заявило о готовности начать войну в ближайшие 3-10 лет, цитирует белорусского военного "Интерфакс".

Ранее Ревенко рассказал, что в странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях. При этом в Прибалтике делают упор на совершенствование военной инфраструктуры, повышения возможностей по приему и размещению иностранных воинских формирований, отметили в Минске.

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