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В России опровергли угрозу дефицита риса

18:57
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Внутренним потребителям риса хватит

Урожай риса в России в 2022 году снизится до 960 тыс. тонн против обычного урожая в размере 1,1 млн тонн, однако дефицитом риса россиянам это не грозит. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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Эксперт пояснил, что "для удовлетворения 800 тысяч тонн внутренних потребностей этого более чем достаточно, еще остается и на запасы, и на экспорт".

Сокращение сбора риса в 2022 году приведет лишь к тому, что "просто экспорт будет в менее серьезных масштабах", отметил Злочевский.

Что касается урожая гречихи в России, Злочевский отметил, что в 2022 году ожидается урожай этой культуры в объеме около 2,3 млн тонн, сообщает ТАСС.

Ранее председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил, что санкции не только сдерживают поставки в нуждающиеся страны, но и ведут к росту товарных остатков внутри России. С учетом этого экспортеры работают над укреплением связей с ключевыми потребителями, используя все доступные инструменты "зерновой дипломатии".

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