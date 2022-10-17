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В ДТП с поездом в Тамбовской области пострадали 14 человек

18:46
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Погиб помощник машиниста

В Сампурском районе Тамбовской области, где пассажирский поезд столкнулся с "Камазом", передает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

"В результате ДТП, по предварительным данным, погиб помощник машиниста, пострадало 14 человек, в том числе водитель "Камаза", машинист и пассажиры поезда (в том числе два тяжелых пострадавших, один из них несовершеннолетний ребенок 3 лет)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших доставили в Сампурскую ЦРБ, ребенок ожидает санитарную авиацию.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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