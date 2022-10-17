По словам очевидцев, пилот успел катапультироваться

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на единую диспетчерскую службу города.

Как передают СМИ со ссылкой на очевидцев, после крушения самолета горят минимум четыре этажа. Пилот успел катапультироваться. Официального подтверждения этой информации пока нет.

СМИ уточняют, что Су-34 врезался в девятиэтажку на Коммунистической улице. Огонь перекинулся на жилой дом - пожару присвоен четвертый уровень сложности.

"В Ейске упал Су-34. По предварительным данным, в полете у него отказал двигатель. Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилот успел катапультироваться, о его состоянии пока неизвестно. Детонирующие боеприпасы пока мешают пожарным приблизиться к жилому дому", - пишет телеграм-канал Baza.

"По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы", - рассказал источник RT в правоохранительных органах.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:57): Минобороны подтверждает, что в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО потерпел крушение самолет Су-34.

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