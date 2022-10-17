Минобороны назвало причину падения самолета в Ейске

Летчики успели катапультироваться

Причиной крушения самолета Су-34 в Краснодарском крае стало возгорание одного из двигателей при взлете. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, авиакатастрофа произошло ранее 17 октября в черте города Ейск. Во время набора высоты для совершения учебно-тренировочного полета самолет, вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа, потерпел крушение.

Летчики самолета Су-34 успели катапультироваться с воздушного судна и доложили о случившемся.

Самолет упал на один из жилых кварталов Ейска. В результате падения вспыхнуло авиационное топливо. Как уточнили в региональном главке МЧС, в жилом доме горят этажи с первого по пятый, площадь пожара достигает 2 тысяч квадратных метров. Повреждены 15 квартир.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

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