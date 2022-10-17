США назвали условие обсуждения с Россией договора на смену СНВ-3

Вашингтон выразил готовность к переговорам

Соединённые Штаты готовы к возобновлению переговоров с Россией по соглашению на смену Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после истечения срока его действия в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделала помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон готов оперативно возобновить переговоры по этой теме, "однако для этого требуется добрая воля обеих сторон".

Стюарт также заверила в приверженности США полному и эффективному выполнению ДСНВ-3, в том числе в части возобновления инспекций объектов, которые были поставлены на паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что возобновление переговоров по Договору о стратегических и наступательных вооружениях между Россией и США должно проходить без каких-либо одолжений. При этом Песков подтвердил, что пока каких-либо существенных подвижек в направлении возобновления переговоров по ДСНВ нет.

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