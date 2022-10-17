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США назвали условие обсуждения с Россией договора на смену СНВ-3

19:41
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Вашингтон выразил готовность к переговорам

Соединённые Штаты готовы к возобновлению переговоров с Россией по соглашению на смену Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) после истечения срока его действия в 2023 году. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделала помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.
Россия и США приостановили инспекции и показы вооружений по ДСНВ

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон готов оперативно возобновить переговоры по этой теме, "однако для этого требуется добрая воля обеих сторон".

Стюарт также заверила в приверженности США полному и эффективному выполнению ДСНВ-3, в том числе в части возобновления инспекций объектов, которые были поставлены на паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что возобновление переговоров по Договору о стратегических и наступательных вооружениях между Россией и США должно проходить без каких-либо одолжений. При этом Песков подтвердил, что пока каких-либо существенных подвижек в направлении возобновления переговоров по ДСНВ нет.

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