МИД обвинил НАТО в размещении ядерного оружия на территории неядерных держав

Альянс проводит учения по ядерному реагированию

На территории неядерных стран под предлогом учений НАТО размещено американское ядерное оружие. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал заместитель руководителя российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

Дипломат напомнил, что "открыто противостоящий нам блок НАТО демонстративно и на доктринальном уровне определяет себя как ядерный альянс".

В ходе учений НАТО отрабатываются практические сценарии применения ядерного оружия с привлечением военного персонала неядерных стран, причем "антироссийская направленность таких шагов не скрывается", причем "публично допускается дальнейшее приближение этого потенциала к нашим границам", заявил Воронцов.

По словам представителя МИД России, такие безответственные действия увеличивают стратегические риски, включая ядерные, и тормозят усилия в области разоружения, сообщает РИА Новости.

С 17 по 30 октября НАТО проводит плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них будут принимать участие военнослужащие из 14 стран. В Североатлантическом альянсе заверили, что использовать боевое оружие в ходе учений "Стойкий полдень" не планируется.

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