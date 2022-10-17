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МИД обвинил НАТО в размещении ядерного оружия на территории неядерных держав

19:42
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Альянс проводит учения по ядерному реагированию

На территории неядерных стран под предлогом учений НАТО размещено американское ядерное оружие. Такое заявление в понедельник, 17 октября, сделал заместитель руководителя российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
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Дипломат напомнил, что "открыто противостоящий нам блок НАТО демонстративно и на доктринальном уровне определяет себя как ядерный альянс".

В ходе учений НАТО отрабатываются практические сценарии применения ядерного оружия с привлечением военного персонала неядерных стран, причем "антироссийская направленность таких шагов не скрывается", причем "публично допускается дальнейшее приближение этого потенциала к нашим границам", заявил Воронцов.

По словам представителя МИД России, такие безответственные действия увеличивают стратегические риски, включая ядерные, и тормозят усилия в области разоружения, сообщает РИА Новости.

С 17 по 30 октября НАТО проводит плановые учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". В них будут принимать участие военнослужащие из 14 стран. В Североатлантическом альянсе заверили, что использовать боевое оружие в ходе учений "Стойкий полдень" не планируется.

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