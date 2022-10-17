Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в Подмосковье завершена, сообщил в Telegram губернатор Андрей Воробьев.

"Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат. Спасибо всем, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг, хотя у многих дома пожилые родители, жена и дети, работа или бизнес. Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга, все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно", - написал он.

Воробьев добавил, что нужно продолжать помогать тем, кто на передовой.

"Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача - поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания", - уточнил он.

Ранее в понедельник о завершении частичной мобилизации в Москве объявил мэр Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"