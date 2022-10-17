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Минобороны: с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан

19:50
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Среди них - 72 моряка с гражданских судов

Министерство обороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых - 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

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"Украинской стороне переданы 108 украинских военнослужащих-женщин. Две украинские женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться на Украину, пожелав остаться в России", - говорится в сообщении ведомства.

Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане будут доставлены в Москву. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России.

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