Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП в Ейске

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом

Президент России Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, а также главе МЧС Александру Куренкову и главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск, где на жилой дом упал военный самолет СУ-34, передает ТАСС со ссылкой на Кремль.

Глава государства также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим из-за крушения военного самолета. Уточняется, что президент заслушал доклады губернатора Кубани, глав МЧС и Минздрава по крушению военного самолета в Ейске.

"По предварительной информации от оперативных служб - упал военный самолет Су-34. В результате произошел пожар в девятиэтажном доме. Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку", - сообщил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что во время набора высоты для совершения учебно-тренировочного полета самолет, вылетевший с военного аэродрома Южного военного округа, потерпел крушение. Летчики успели катапультироваться с воздушного судна и доложили о случившемся.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

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