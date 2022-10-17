Возбуждено уголовное дело после крушения Су-34 в Ейске

Делом занимается СКР и военная прокуратура

По факту крушения самолета Су-34 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Проверку по факту авиакатастрофы организовали прокуратура региона и военная прокуратура Южного военного округа.

Как уточнили в СКР, уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением ведомства. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщается в Telegram-канале Следкома.

Самолет Су-34 упал в черте города Ейск вскоре после взлета для выполнения учебно-тренировочного полета, пилоты успели катапультироваться. Воздушное судно упало на жилой квартал, вспыхнул многоквартирный дом. По последним данным, повреждено 17 квартир.

В Министерстве обороны России рассказали, что авиакатастрофа произошла из-за возгорания одного из двигателей самолета вскоре после взлета.

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