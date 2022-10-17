ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возбуждено уголовное дело после крушения Су-34 в Ейске

19:59
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Делом занимается СКР и военная прокуратура

По факту крушения самолета Су-34 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Су-34 упал на жилой дом в Ейске
Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП в Ейске

Проверку по факту авиакатастрофы организовали прокуратура региона и военная прокуратура Южного военного округа.

Как уточнили в СКР, уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением ведомства. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщается в Telegram-канале Следкома.

Самолет Су-34 упал в черте города Ейск вскоре после взлета для выполнения учебно-тренировочного полета, пилоты успели катапультироваться. Воздушное судно упало на жилой квартал, вспыхнул многоквартирный дом. По последним данным, повреждено 17 квартир.

В Министерстве обороны России рассказали, что авиакатастрофа произошла из-за возгорания одного из двигателей самолета вскоре после взлета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Падение самолета Су-34 на жилой дом в Ейске
Падение самолета Су-34 на жилой дом в Ейске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.