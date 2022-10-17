В Госдуме предложили ряд льгот добровольцам

Соответствующие поправки внесены на рассмотрение нижней палаты парламента

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и и члены этого же комитета внесли на рассмотрение поправки в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Согласно предлагаемым поправкам, участники добровольческих формирований смогут получить отсрочку при призыве в армию в период мобилизации, в военное время, при военном положении и при использовании ВС России за пределами страны.

Кроме того, гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предлагается дать право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных российским Министерством обороны, сообщает РИА Новости.

Многие российские граждане изъявили желание в добровольном порядке принять участие в спецоперации России на Украине. Для записи добровольцев на портале "Госуслуги" появилась специальная форма. Записаться добровольцем могут граждане России, которые числятся в запасе Вооруженных Сил и имеют военно-учетные специальности.

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