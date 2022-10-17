ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили ряд льгот добровольцам

20:19
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Соответствующие поправки внесены на рассмотрение нижней палаты парламента

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и и члены этого же комитета внесли на рассмотрение поправки в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают приходить во временные пункты мобилизации в Москве
Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах

Согласно предлагаемым поправкам, участники добровольческих формирований смогут получить отсрочку при призыве в армию в период мобилизации, в военное время, при военном положении и при использовании ВС России за пределами страны.

Кроме того, гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, предлагается дать право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных российским Министерством обороны, сообщает РИА Новости.

Многие российские граждане изъявили желание в добровольном порядке принять участие в спецоперации России на Украине. Для записи добровольцев на портале "Госуслуги" появилась специальная форма. Записаться добровольцем могут граждане России, которые числятся в запасе Вооруженных Сил и имеют военно-учетные специальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военные сборы для мобилизованных
Военные сборы для мобилизованных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.