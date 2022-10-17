Пожар потушен, пилоты выжили: главное о падении Су-34 в Ейске

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Ейске несколько часов назад рядом с многоквартирным домом упал истребитель-бомбардировщик Су-34. Пламя от горящих обломков перекинулось на здание и охватило все девять этажей. По последним данным, четыре человека погибли, более 20 получили ранения или отравились продуктами горения. Остальных жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

Пилоты успели катапультироваться. На месте крушения продолжают работать экстренные службы. Владимир Путин заслушал доклады министров и главы региона о произошедшем и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Первые кадры с места крушения военного Су-34 публикуют очевидцы. Пламя такой силы, что столб дыма отчетливо видно во всех районах Ейска. Огнем охвачен подъезд девятиэтажки в третьем микрорайоне.

Площадь возгорания, по данным МЧС, - 2 тысячи квадратных метров. Пожару практически сразу был присвоен четвертый уровень сложности. В огненной ловушке оказались как минимум 15 квартир. Вместе с пожарными на место оперативно выехали бригады скорой помощи, но подобраться близко к дому долго не могли - мешала плотная завеса дыма.

С первых минут были слышны взрывы. В Минобороны объяснили: так как это был учебно-тренировочный борт, он выполнялся без боекомплекта. А хлопки на видео пожара в Ейске - от штатных тепловых ловушек.

Момент падения Су-34 попал на камеру видеонаблюдения. Кадры публикуют телеграм-каналы. На них видно, как у самолета вспыхивает двигатель и он сразу начинает стремительно терять высоту. Затем падает. После чего взрывается. По словам очевидцев, Су-34 рухнул через мгновения после взлета.

Оба пилота живы. Им удалось катапультироваться. На этой фотографии с места крушения отчетливо виден парашют. По докладу летчиков, причиной стало возгорание одного из двигателей.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили в Минобороны.

По факту крушения военная прокуратура Южного округа уже организовала проверку. Произошедшим занимаются и в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

"На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - рассказала представитель СК Светлана Петренко.

Владимир Путин дал поручение главам МЧС и Минздрава, а также губернатору Кубани незамедлительно вылететь в Ейск. Пострадавшим президент распорядился оказать всю необходимую помощь.

Пожар потушен. Эвакуация квартала вокруг мечта ЧП отменена. Жители, чьи квартиры пострадали, будут временно размещены в пансионатах Краснодарского края. Для госпитализированных в Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации.

На месте крушения продолжают работать экстренные службы. Задействована санавиация. Угрозы обрушения дома нет. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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