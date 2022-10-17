ЕС готовится пересмотреть отношения с Китаем под влиянием Вашингтона

Для России же переизбрание Си Цзиньпина на очередной пятилетний срок вполне выгодно

Внимание мировых СМИ в эти дни приковано к Пекину, где проходит 20-й съезд Коммунистической Партии Китая. Задача участников встречи - подвести итоги пятилетней работы КПК и наметить цели, к которым страна будет стремиться в ближайшие годы. Уже понятно, что заданный курс развития Поднебесная сохранит. Скорее всего, неизменным останется и высшее руководство партии. Что, конечно, не устраивает Вашингтон и его партнеров.

Двадцатый юбилейный съезд коммунистической партии Китая завершится через неделю избранием нового генсека. И им с большой долей вероятности останется Си Цзиньпин. Об этом почти со стопроцентной уверенностью пишут и китайские, и западные СМИ. При этом кардинально расходясь в оценках такого сценария.

При Си Цзиньпине Китай вернулся в эпоху тотального контроля и деспотии, заключает автор статьи в Washington Post. Газеты, которая является рупором демократической партии США. И такая реакция американской пропаганды вполне понятна. Китай вот-вот станет первой экономикой мира. А по некоторым показателям он уже обошел Штаты, которые всегда хотели видеть Китай лишь мировой фабрикой с дешевой рабочей силой. Однако это уже давно не так, что, разумеется, не устраивает Вашингтон. Однако менять взятый курс Пекин не собирается.

"Мы должны построить социалистическую рыночную экономическую систему высокого уровня, неуклонно укреплять и развивать государственную экономику, неуклонно поощрять, поддерживать и направлять развитие негосударственной экономики. А также в полной мере использовать роль рынка в распределении ресурсов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Однако части этих ресурсов КНР хотят лишить. Перед началом 20-го съезда США ввели новые санкции против Китая, запретив использовать чипы, произведенные по американским технологиям. И это якобы уже привело к коллапсу в сфере производства микросхем. Впрочем, такая оценка экспертам кажется преувеличенной. Но в перспективе КНР действительно придется непросто. Учитывая и тот факт, что многие американские компании вроде Apple начинают постепенно выводить свои производства в другие страны. А Белый дом явно настроен на продолжение санкционной войны.

"Выступление господина Си на открытии 20-го съезда партии в воскресенье как никогда ясно показало, что Китай движется в направлении, противоположном либерализации. Одержимый национальной безопасностью, он больше сосредоточен на преодолении всех идеологических и геополитических вызовов, чем на реформах и открытости - политике, которая вывела Китай из нищеты", - написала газета New York Times.

И туда США с удовольствием бы вернули Китай. Недаром со страниц американских газет в эти дни буквально веет сожалением. И о том, что Ричард Никсон 50 лет назад наладил отношения с КНР. И о том, что бывший президент Клинтон предоставил китайцам статус наиболее благоприятствующей нации. Все это, по словам американских СМИ, экспертов и многих политиков, было ошибкой, в результате которой США якобы сами создали себе конкурента. И теперь думают, как ситуацию исправить, прибегая к старым, проверенным методам.

Во-первых, внешнее экономическое давление. Во-вторых, попытки расшатать ситуацию изнутри, ковыряя старые раны вроде Тайваня, о возврате которого Си Цзиньпин заявил следующее: "Решение тайваньского вопроса - это вопрос, который должны решать сами китайцы. Мы настаиваем на том, чтобы стремиться к перспективе мирного воссоединения с величайшей искренностью и с величайшими усилиями. Однако мы не намерены отказываться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер. Это направлено на вмешательство внешних сил и очень небольшого числа сепаратистов "независимости Тайваня" и их сепаратистскую деятельность, а не на соотечественников на Тайване в целом".

Это заявление можно охарактеризовать как предупреждение в адрес США. Впрочем, там к нему вряд ли прислушаются, продолжив курс на конфронтацию. Такова нынешняя стратегия Вашингтона в отношении КНР. А значит, и ЕС, который слепо следует в фарватере США. В Евросоюзе уже заявили, что отношения с Пекином будут пересмотрены, так как он угрожает западным демократиям.

Для нас же, говорят эксперты, переизбрание Си Цзиньпина на очередной пятилетний срок вполне выгодно, учитывая, что между Москвой и Пекином установились беспрецедентно близкие отношения.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"