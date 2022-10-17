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Российские военные смогут улучшить жилищные условия

22:09
  • понедельник
  • 17 октября 2022

В ближайшее время правительство определит стоимость и порядок оплаты дополнительных квадратных метров

У российских военных появилась возможность улучшить жилищные условия. Согласно указу президента, они смогут получить в собственность квартиры большей площади, если доплатят за дополнительные метры из своих средств, передает "ТВ Центр".

В документе речь идет о тех россиянах, которые переселяются из закрытых военных городков. Жилье им будет предоставляться либо по договору социального найма, либо в собственность - бесплатно, в порядке очереди.

В ближайшее время правительство России определит стоимость и порядок оплаты дополнительных квадратных метров.

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