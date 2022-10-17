В Москве прошли переговоры по "продуктовой сделке"

Их провели замминистра обороны Александр Фомин и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

Сегодня в Москве продолжились переговоры по "продуктовой сделке", сообщает "ТВ Центр".

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в увязке с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались инициативы ООН по обмену военнопленных между Россией и Украиной.

Александр Фомин, заместитель министра обороны России: "Мы знаем, что Организация Объединенных Наций и, конечно же, лидеры, и в первую очередь генеральный секретарь Антониу Гутерреш и вы лично, прилагаете большие усилия для решения важных вопросов - практических вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. Вопросов у нас большое количество, и все они носят гуманитарный характер, поэтому мы вместе с вами. Поэтому еще раз - добро пожаловать, мы готовы обсуждать все вопросы".

Мартин Гриффитс, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам: "Спасибо большое. Рад вас видеть. Спасибо, что принимаете меня и моих коллег в Москве".

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