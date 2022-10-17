Нидерланды созовут конференцию по восстановлению Украины

Особое внимание предлагается уделить краткосрочным нуждам Украины

Министерство иностранных дел Нидерландов организует в Гааге конференцию для обсуждения вопросов восстановления Украины. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что в мероприятии примут участие различные нидерландские организации, которые "уже участвуют или хотят принять участие в реконструкции, чтобы Нидерланды были хорошо подготовлены к этому".

На конференции первоочередное внимание будет уделено краткосрочным нуждам Украины, в том числе подготовке к предстоящей зиме. Наряду с этим будут обсуждать долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать страну "более сильной и устойчивой", а также вопросы сохранения культурного наследия Украины, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "восстановление Украины станет вопросом поколения". Члены Евросоюза договорились 25 октября собраться в Берлине, чтобы обсудить инструменты долгосрочной поддержки Украины.

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