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Нидерланды созовут конференцию по восстановлению Украины

20:38
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Особое внимание предлагается уделить краткосрочным нуждам Украины

Министерство иностранных дел Нидерландов организует в Гааге конференцию для обсуждения вопросов восстановления Украины. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
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Ожидается, что в мероприятии примут участие различные нидерландские организации, которые "уже участвуют или хотят принять участие в реконструкции, чтобы Нидерланды были хорошо подготовлены к этому".

На конференции первоочередное внимание будет уделено краткосрочным нуждам Украины, в том числе подготовке к предстоящей зиме. Наряду с этим будут обсуждать долгосрочные проекты, направленные на то, чтобы сделать страну "более сильной и устойчивой", а также вопросы сохранения культурного наследия Украины, сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "восстановление Украины станет вопросом поколения". Члены Евросоюза договорились 25 октября собраться в Берлине, чтобы обсудить инструменты долгосрочной поддержки Украины.

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