Два человека погибли в результате крушения самолета в Ейске

Еще 19 пострадали

МЧС сообщило, что в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске два человека погибли, еще 15 пострадали.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты.

Самолет Су-34 упал в черте города Ейск вскоре после взлета для выполнения учебно-тренировочного полета, пилоты успели катапультироваться. В многоквартирном доме начался сильный пожар. Повреждено 17 квартир.

Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла из-за возгорания одного из двигателей.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

ОБНОВЛЕНИЕ (20:38): Число пострадавших после ЧП в Ейске увеличилось до 19 человек, из них четверо в тяжелом состоянии, сообщил краевой оперштаб.

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