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Германия ужесточила правила выдачи виз россиянам

20:59
  • понедельник
  • 17 октября 2022

Желающие получить визу должны доказать намерение вернуться в Российскую Федерацию

Россиянам, планирующим поездку в Германию, для оформления шенгенской визы потребуется доказать свою финансовую состоятельность и намерение вернуться на родину. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказали в визовом операторе ФРГ VisaMetric.
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При подаче заявления на визу потребуется предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения. К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС.

Заявитель должен предоставить выписки с банковского счета за последние три месяца, при этом документ должен содержать информацию о текущей сумме денежных средств на счете.

Наряду с этим потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, а также "другие возможные доказательства намерения вернуться в Российскую Федерацию". К ним могут быть отнесены доказательство владения недвижимостью в России, одним или несколькими транспортными средствами, наличие близких родственников (супруга, дети и родители), проживающих в России (свидетельство о браке или рождении), сообщает "Интерфакс".

Ранее в Финляндии рассказали, что Хельсинки запретят гражданам России въезжать в республику с туристическими целями по любым шенгенским визам. Вместе с тем сохранится возможность въехать в Финляндию у россиян, которые едут работать, учиться или посещать родственников.

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